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Легендарный Пепе может покинуть Порту как свободный агент
Но окончательное решение пока не принято
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Защитник Пепе может покинуть "Порту" на правах свободного агента. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Причиной такого решения игрока является уход Серхиу Консейсау с поста главного тренера команды. Некоторые детали все еще нуждаются в уточнении до принятия окончательного решения.
Пепе за "Порту" сыграл 288 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 11 ассистов. Также 41-летний португалец выступал за мадридский "Реал" (334 поединка). Пепе продолжает выступать за национальную сборную Португалии, за которую дебютировал в 2007 году.
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