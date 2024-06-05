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Легендарный Пепе может покинуть Порту как свободный агент

Португалия
Обновлено

Но окончательное решение пока не принято

Легендарный Пепе может покинуть Порту как свободный агент

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Защитник Пепе может покинуть "Порту" на правах свободного агента. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Причиной такого решения игрока является уход Серхиу Консейсау с поста главного тренера команды. Некоторые детали все еще нуждаются в уточнении до принятия окончательного решения.

Пепе за "Порту" сыграл 288 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 11 ассистов. Также 41-летний португалец выступал за мадридский "Реал" (334 поединка). Пепе продолжает выступать за национальную сборную Португалии, за которую дебютировал в 2007 году.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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