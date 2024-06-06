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Лиссабонский Спортинг приобрел голкипера польского Ракува Владана Ковачевича
Об этом говорится на официальном сайте португальского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Владан Ковачевич присоединился к лиссабонскому "Спортингу". 26-летний голкипер перешел в португальский клуб из "Ракува" Ченстоховы и подписал контракт до 2029 года с отступными в размере 60 млн евро.
"Я очень счастлив, горд и рад присоединиться к одному из крупнейших клубов Португалии. Не могу дождаться встречи с моими новыми товарищами по команде, технической командой и всем персоналом, который работает с командой. Я принял решение и согласился очень быстро, потому что знаю, что "Спортинг" - великий клуб. Мне очень приятно быть частью этой команды, и я готов делать все возможное для этого клуба в каждой игре. Титулы и легенды, которые прошли через этот клуб, много говорят о нем. Поэтому быть здесь - это как сбывшаяся мечта. Надеюсь, будущее принесет нам еще больше титулов", - заявил Владан Ковачевич после перехода в "Спортинг".
Всего в составе польского "Ракува" Ковачевич выигрывал Экстракласу, Кубок и дважды Суперкубок Польши. В прошлом сезоне боснийский голкипер провел 47 матчей, из которых 17 сыграл на ноль.
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