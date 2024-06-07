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Скандальный вингер МЮ может стать одноклубником украинца
Мейсон Гринвуд может оказаться в чемпионате Португалии
Фото: Getty Images
Вингер "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд вернется на "Олд Траффорд" после аренды в "Хетафе", и агенты футболиста уже ищут новый клуб для своего клиента.
По информации Record, игрок встретился со спортивным директором португальской "Бенфики". А один из боссов "орлов" дал понять футболисту, что лиссабонский клуб с удовольствием возьмет его в аренду.
Мейсон в прошлом сезоне Ла Лиги забил 8 голов и отдал 6 голевых передач в 33 матчах.
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Источник:Record
Опубликовал: Екатерина Власова
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