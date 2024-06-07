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Скандальный вингер МЮ может стать одноклубником украинца

Португалия

Мейсон Гринвуд может оказаться в чемпионате Португалии

Скандальный вингер МЮ может стать одноклубником украинца

Фото: Getty Images

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Вингер "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд вернется на "Олд Траффорд" после аренды в "Хетафе", и агенты футболиста уже ищут новый клуб для своего клиента.

По информации Record, игрок встретился со спортивным директором португальской "Бенфики". А один из боссов "орлов" дал понять футболисту, что лиссабонский клуб с удовольствием возьмет его в аренду.

Мейсон в прошлом сезоне Ла Лиги забил 8 голов и отдал 6 голевых передач в 33 матчах.

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Источник:
Record
Опубликовал: Екатерина Власова
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