Португалия
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Бенфика заинтересовалась лучшим бомбардиром АЗ
Орлы уже начали переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом сезоне "Бенфика" в чемпионате Португалии заняла второе место, но "орлы" в следующем сезоне намерены это исправить.
"Бенфика" уже ведет переговоры о подписании игрока Вангелиса Павлидиса из "АЗ". 25-летний грек дал согласие на переезд в Португалию, но между клубами все еще ничего не решено.
Вангелис в прошлом сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 6 результативных передач.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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