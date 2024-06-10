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Бенфика заинтересовалась лучшим бомбардиром АЗ

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Орлы уже начали переговоры

Бенфика заинтересовалась лучшим бомбардиром АЗ

Getty Images/Global Images Ukraine

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В прошлом сезоне "Бенфика" в чемпионате Португалии заняла второе место, но "орлы" в следующем сезоне намерены это исправить.

"Бенфика" уже ведет переговоры о подписании игрока Вангелиса Павлидиса из "АЗ". 25-летний грек дал согласие на переезд в Португалию, но между клубами все еще ничего не решено.

Вангелис в прошлом сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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