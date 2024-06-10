Бенфика заинтересовалась лучшим бомбардиром АЗ

В прошлом сезоне "Бенфика" в чемпионате Португалии заняла второе место, но "орлы" в следующем сезоне намерены это исправить.

"Бенфика" уже ведет переговоры о подписании игрока Вангелиса Павлидиса из "АЗ". 25-летний грек дал согласие на переезд в Португалию, но между клубами все еще ничего не решено.

Вангелис в прошлом сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 6 результативных передач.