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Ди Мария может присоединиться к Месси. Контракт аргентинца истекает 30 июня

Португалия

Ди Мария проведет встречу с руководством португальского клуба по поводу своего будущего

Ди Мария может присоединиться к Месси. Контракт аргентинца истекает 30 июня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Фабрицио Романо заявил, что Анхель Ди Мария пока не согласовал условия о переходе в "Интер Майами".

По имеющейся информации, "Интер Майами" проявляет интерес к 36-летнему полузащитнику, но на данній момент нету никаких договорённостей говорящих о том что аргентинец перейдет в "Интер Майами".

Напомним, если Ди Мария до 30 июня не продлит контракт с "Бенфикой", он станет свободным агентом. За прошлый сезон аргентинец сыграл в 48 матчах, у которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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