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Ди Мария может присоединиться к Месси. Контракт аргентинца истекает 30 июня
Ди Мария проведет встречу с руководством португальского клуба по поводу своего будущего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Фабрицио Романо заявил, что Анхель Ди Мария пока не согласовал условия о переходе в "Интер Майами".
По имеющейся информации, "Интер Майами" проявляет интерес к 36-летнему полузащитнику, но на данній момент нету никаких договорённостей говорящих о том что аргентинец перейдет в "Интер Майами".
???????????? Ángel Di Maria has currently not agreed terms with Inter Miami, despite reports.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024
There was an approach weeks ago, there’s interest but nothing is done or close at this stage.
He remains out of contract at Benfica on June 30, as things stand. ???? pic.twitter.com/Ley1WuqzyX
Напомним, если Ди Мария до 30 июня не продлит контракт с "Бенфикой", он станет свободным агентом. За прошлый сезон аргентинец сыграл в 48 матчах, у которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.
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