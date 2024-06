Ди Мария может присоединиться к Месси. Контракт аргентинца истекает 30 июня

Журналист Фабрицио Романо заявил, что Анхель Ди Мария пока не согласовал условия о переходе в "Интер Майами".

По имеющейся информации, "Интер Майами" проявляет интерес к 36-летнему полузащитнику, но на данній момент нету никаких договорённостей говорящих о том что аргентинец перейдет в "Интер Майами".

???????????? Ángel Di Maria has currently not agreed terms with Inter Miami, despite reports.



There was an approach weeks ago, there’s interest but nothing is done or close at this stage.



He remains out of contract at Benfica on June 30, as things stand. ???? pic.twitter.com/Ley1WuqzyX