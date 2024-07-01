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Официально: Бенфика подписала греческого нападающего

Португалия

Договор рассчитан до 2029 года

Официально: Бенфика подписала греческого нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" подписала контракт с греческим нападающим Вангелисом Павлидисом.

Футболист заключил соглашение с клубом до 30 июня 2029 года.

55-летний игрок присоединился к "Бенфике" из нидерландского "АЗ", за который Вангелис выступал с 2021 года.

Павлидис за всю свою карьеру сыграл 309 матчей, в которых забил 146 голов и отдал 63 ассиста.

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Источник:
Benfica
Опубликовал: Екатерина Власова
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