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Официально: Бенфика подписала греческого нападающего
Договор рассчитан до 2029 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" подписала контракт с греческим нападающим Вангелисом Павлидисом.
Футболист заключил соглашение с клубом до 30 июня 2029 года.
55-летний игрок присоединился к "Бенфике" из нидерландского "АЗ", за который Вангелис выступал с 2021 года.
Vangelis Pavlidis é ???????????????????????????????? & ????????????????????????! ????#VangelisPavlidis2029 pic.twitter.com/MvBDvP5Oxi— SL Benfica (@SLBenfica) July 1, 2024
Павлидис за всю свою карьеру сыграл 309 матчей, в которых забил 146 голов и отдал 63 ассиста.
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