Официально: Бенфика подписала греческого нападающего

"Бенфика" подписала контракт с греческим нападающим Вангелисом Павлидисом.

Футболист заключил соглашение с клубом до 30 июня 2029 года.

55-летний игрок присоединился к "Бенфике" из нидерландского "АЗ", за который Вангелис выступал с 2021 года.

Павлидис за всю свою карьеру сыграл 309 матчей, в которых забил 146 голов и отдал 63 ассиста.