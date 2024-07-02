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Бенфика начала переговоры о возвращении Жоау Феликса
Феликс может вернуться в свой родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Карьера выпускника академии "Бенфики" Жоау Феликса в Ла Лиге, похоже, подходит к концу.
Как сообщает издание Sport, родной клуб футболиста уже начал переговоры с мадридским "Атлетико" относительно возвращения в команду 24-летнего португальского форварда.
Напомним, что летом 2019 года "Бенфика" продала Феликса в "Атлетико" за 127 миллионов евро. Футболист весь прошлый сезон играл за "Барселону" на правах аренды.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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