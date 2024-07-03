Бенфика подписала люксембургского полузащитника Леандру Баррейру

24-летний полузащитник Леандру Баррейру в следующем сезоне будет играть за "Бенфику". Люксембуржец последнюю кампанию провел в "Майнце", который он покинул летом свободным агентом, а с португальским клубом игрок подписал контракт на пять лет.

"Мой отец был болельщиком "Бенфики" с детства, и я также стал фанатом "Бенфики", когда увидел свои первые футбольные матчи. Поскольку у меня есть семья в Португалии, футбол и "Бенфика" всегда были важными в моей жизни. С того момента, как мы впервые заговорили о возможности перейти в "Бенфику", вся моя семья была очень рада, что я вернулся в страну [Португалию], ближе к моим бабушкам и дедушкам и родственникам, которых я не видел в течение длительного времени. Все очень гордятся моим путем и тем, что я могу быть здесь, в этой большой команде. Я очень рад быть здесь, в этом замечательном клубе. Не могу дождаться, чтобы отдать свое сердце "Бенфике" и демонстрировать в каждой игре и тренировке энергию, которую я имею, чтобы помочь команде выигрывать игры и титулы. Я знаю, что в этом клубе на меня возлагают очень большие надежды, и я помогу команде сделать все возможное и провести очень позитивный сезон", - заявил новичок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне в Бундеслиге Леандру Баррейру провел 31 матч, где отметился 4 голами и результативной передачей.