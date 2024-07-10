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Три клуба Премьер-Лиги заинтересовались хавбеком Бенфики
Португальцы хотят получить за своего футболиста 30 млн евро
transfermarkt
Несколько английских клубов заинтересовались полузащитником "Бенфики" Флорентино Луишом.
По информации Sport Witness, "Эвертон", "Лестер" и "Ноттингем Форест" хотят подписать 24-летнего полузащитника, которого португальский клуб оценивает минимум в 30 миллионов евро. Сам футболист не против рассмотреть предложения от команд АПЛ.
Напомним, что у Луиш контракт с "Бенфикой" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Sport Witness
Опубликовал: Екатерина Власова
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