Три клуба Премьер-Лиги заинтересовались хавбеком Бенфики

Несколько английских клубов заинтересовались полузащитником "Бенфики" Флорентино Луишом.

По информации Sport Witness, "Эвертон", "Лестер" и "Ноттингем Форест" хотят подписать 24-летнего полузащитника, которого португальский клуб оценивает минимум в 30 миллионов евро. Сам футболист не против рассмотреть предложения от команд АПЛ.

Напомним, что у Луиш контракт с "Бенфикой" рассчитан до 30 июня 2027 года.