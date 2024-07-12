Немецкий игрок Ян-Никлас Бесте стал одноклубником Анатолия Трубина

Одно из настоящих открытий в составе "Хайденхайма" в прошлом сезоне Ян-Никлас Бесте, сменил клубную прописку. Отныне немец будет играть в "Бенфике", а его контракт в новом клубе рассчитан до конца июня 2029 года.

"Прежде всего, я очень счастлив и благодарен быть здесь, в "Бенфике". Это замечательный клуб. Я очень, очень счастлив. Думаю, это важный шаг для моей карьеры. Я очень рад, что получил шанс показать себя", - заявил немецкий защитник после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Ян-Никлас Бесте провел 32 матча, где отметился 8 голами и 14 передачами.