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Немецкий игрок Ян-Никлас Бесте стал одноклубником Анатолия Трубина

Португалия

Об этом говорится на официальном сайте Бенфики

Немецкий игрок Ян-Никлас Бесте стал одноклубником Анатолия Трубина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Одно из настоящих открытий в составе "Хайденхайма" в прошлом сезоне Ян-Никлас Бесте, сменил клубную прописку. Отныне немец будет играть в "Бенфике", а его контракт в новом клубе рассчитан до конца июня 2029 года.

"Прежде всего, я очень счастлив и благодарен быть здесь, в "Бенфике". Это замечательный клуб. Я очень, очень счастлив. Думаю, это важный шаг для моей карьеры. Я очень рад, что получил шанс показать себя", - заявил немецкий защитник после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Ян-Никлас Бесте провел 32 матча, где отметился 8 голами и 14 передачами.

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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Александр Гресь
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