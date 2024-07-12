Звёздный одноклубник Трубина решил остаться в Бенфике ещё на один сезон

Анхель Ди Мария останется в Бенфике еще на один сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 36-летний футболист и португальский клуб заключили новое трудовое соглашение сроком на один год.

Напомним, что Ди Мария вернулся в "Бенфику" летом 2023 года. С того момента Анхель принял участие в 48 матчах, отметившись 17 голами и 15 результативными передачами.

15 июля Ди Мария проведет прощальный матч в составе сборной Аргентины в финале Кубка Америки-2024 против Колумбии.