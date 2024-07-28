Бенфика хочет вернуть Ренату Санчеша, как часть соглашения с ПСЖ по Невешу

ПСЖ продолжает продвигаться в переговорах по полузащитнику "Бенфики" Жоау Невешу.

Как сообщает Фабрицио Романо, сумма трансфера должна быть равна 70 миллионам евро. Однако ПСЖ готов включить в соглашение хотя бы одного своего игрока.

“Бенфика” настаивает на том, чтобы парижане отпустили Ренату Санчеша. В настоящее время ведутся переговоры по такой опции.

Предыдущий сезон Санчеш провел в аренде в “Роме”. На его счету 12 матчей в составе римлян. За ПСЖ Ренату также провел всего один сезон (22/23). За 27 поединков он отличился двумя голами.

Ранее Санчеш выступал в "Бенфике". Он является ее воспитанником, а также провел 35 матчей за первую команду, после чего в 2016 году перешел в "Баварию" за 35 млн евро. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего португальца в 6,5 млн евро.