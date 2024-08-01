  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бывшие владельцы Интера хотят приобрести португальский клуб
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывшие владельцы Интера хотят приобрести португальский клуб

Португалия
Обновлено

Сделка находится на завершающей стадии

Бывшие владельцы Интера хотят приобрести португальский клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшие владельцы "Интера" компания Suning близки к приобретению клуба "Портимоненсе", который сейчас выступает во втором дивизионе Португалии.

Соглашение уже на завершающей стадии. Она предусматривает не только покупку самой команды, но и спортивного комплекса в Портимау и тренировочного центра для молодежной команды.

Стоимость сделки оценивается примерно в 80 миллионов евро. Однако, из-за сложности процедуры, полное оформление документов может занять до 12 месяцев.

По теме
yellow-arrow
Ноттингем Форест близок к подписанию вингера Витории Гимарайнш
yellow-arrow
Бенфика хочет вернуть Ренату Санчеша, как часть соглашения с ПСЖ по Невешу
yellow-arrow
МЮ интересуется защитником Бенфики
Интер (Милан) Портимоненсе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости