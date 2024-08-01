Бывшие владельцы Интера хотят приобрести португальский клуб

Бывшие владельцы "Интера" компания Suning близки к приобретению клуба "Портимоненсе", который сейчас выступает во втором дивизионе Португалии.

Соглашение уже на завершающей стадии. Она предусматривает не только покупку самой команды, но и спортивного комплекса в Портимау и тренировочного центра для молодежной команды.

Стоимость сделки оценивается примерно в 80 миллионов евро. Однако, из-за сложности процедуры, полное оформление документов может занять до 12 месяцев.