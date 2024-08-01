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Бывшие владельцы Интера хотят приобрести португальский клуб
Сделка находится на завершающей стадии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшие владельцы "Интера" компания Suning близки к приобретению клуба "Портимоненсе", который сейчас выступает во втором дивизионе Португалии.
Соглашение уже на завершающей стадии. Она предусматривает не только покупку самой команды, но и спортивного комплекса в Портимау и тренировочного центра для молодежной команды.
Стоимость сделки оценивается примерно в 80 миллионов евро. Однако, из-за сложности процедуры, полное оформление документов может занять до 12 месяцев.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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