Экс-звезда МЮ Луиш Нани стал игроком португальской Эштрелы

37-летний Нани еще в начале мая разорвал свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Бывшая звезда "МЮ" выбрал новый путь для продолжения своей карьеры.

Португальский вингер возвращается на родину, где будет играть в футбольном клубе "Эштрела" из Амадоры. Контракт игрока с ново командой рассчитан до конца июня 2025 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Нани провел 34 матча, где отметился 4 голами и 3 ассистами.