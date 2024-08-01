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Экс-звезда МЮ Луиш Нани стал игроком португальской Эштрелы
Опытный вингер снова возвращается на родину
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
37-летний Нани еще в начале мая разорвал свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Бывшая звезда "МЮ" выбрал новый путь для продолжения своей карьеры.
Португальский вингер возвращается на родину, где будет играть в футбольном клубе "Эштрела" из Амадоры. Контракт игрока с ново командой рассчитан до конца июня 2025 года.
Добавим, что в прошлом сезоне Нани провел 34 матча, где отметился 4 голами и 3 ассистами.
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Источник:Ештрела
Опубликовал: Александр Гресь
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