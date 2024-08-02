Порту хочет подписать защитника Удинезе

ФК "Порту" активно работает над усилением своей обороны.

Как сообщает Фабрицио Романо, португальцы начали переговоры с итальянским "Удинезе" по трансферу центрального защитника Неуэна Переса.

"Порту" уже согласовал личные условия контракта с аргентинским футболистом.

У Неуэна контракт с "Удинезе" рассчитан до 30 июня 2027 года. Перес в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.