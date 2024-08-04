Спортинг побеждал Порту 3:0 в матче за Суперкубок, но в итоге уступил

В матче за Суперкубок Португалии встречались действующий чемпион страны "Спортинг" и обладатель Кубка Португалии "Порту".

По состоянию на 24 минуту встречи в Авейре счет был 3:0 в пользу "львов". Практически сразу один гол отквитал Галену, а полноценный кавбек состоялся после перерыва.

В середине второго тайма "драконы" забили еще дважды, а в дополнительное время отличились в четвертый раз. В итоге "Порту" завоевал трофей.

Впервые за два года “драконы” побеждают в Суперкубке Португалии. В общей сложности это 25 такой трофей для клуба в истории.

Добавим, что в финальном матче Кубка Португалии "Спортинг" также вел в счете, а "Порту" в дополнительное время вырвал победу. Однако тогда “львы” с 30 минуты играли в меньшинстве.

"Спортинг" - "Порту" 3:4

Голы: Инасиу 6, Гонсалвеш 9, Квенда 24 – Галена 28, 66, Нико 64, Иван Хайме 101