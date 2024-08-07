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Официально: 36-летний Ди Мария продлил контракт с Бенфикой
Ещё год порадует лиссабонских болельщиков
SL Benfica
"Бенфика" объявила о продлении контракта с аргентинским полузащитником Анхелем Ди Марией.
Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Напомним, что после победы на Кубке Америки-2024 36-летний и Мария завершил карьеру в составе сборной Аргентины.
В прошлом сезоне Анхель забил 17 мячей и отдал 15 результативных передач в 48 матчах.
✍️ Mais um ano de águia ao peito ????— SL Benfica (@SLBenfica) August 6, 2024
➔ https://t.co/g2HirgIOsF#DiMaría pic.twitter.com/9hu1yWVAYa
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Источник:SL Benfica
Опубликовал: Александр Бураков
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