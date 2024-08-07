Официально: 36-летний Ди Мария продлил контракт с Бенфикой

"Бенфика" объявила о продлении контракта с аргентинским полузащитником Анхелем Ди Марией.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, что после победы на Кубке Америки-2024 36-летний и Мария завершил карьеру в составе сборной Аргентины.

В прошлом сезоне Анхель забил 17 мячей и отдал 15 результативных передач в 48 матчах.