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Экс-вингер Шахтера дал согласие на переход в Наполи

Португалия

Бразилец может перебраться в Серию А

Экс-вингер Шахтера дал согласие на переход в Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Бенфики" Давид Нерес согласился перейти в "Наполи", сообщает инсайдер Николо Скира.

27-летний бразилец выразил готовность присоединиться к итальянскому клубу, несмотря на наличие еще двух предложений - от клуба АПЛ и Эредивизи.

По данным журналиста, Нерес договорился с неаполитанцами о контракте до 2028 года с возможностью продления еще на 1 год и с зарплатой в размере 3 миллиона евро в сезон.

Ожидается, что в ближайшие дни состоятся переговоры между клубами.

Отметим, что имя Давида Нереса хорошо знакомо украинским болельщикам. В январе 2022 года вингер перешел в "Шахтер", но из-за полномасштабной войны РФ против Украины, он не сыграл ни одного официального матча за дончан. Летом 2022 "горняки" его продали в "Бенфику" за 15,3 млн евро. Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Алина Ерофеева
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