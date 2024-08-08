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Легендарный Пепе объявил о завершении карьеры

Португалия
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Легендарный Пепе объявил о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Португальский защитник Пепе объявил о завершении своей карьеры в 41 год.

Последним клубом футболиста стал "Порту", он выступал в составе португальской команды с 2019 года. Но больше всего Пепе запомнился в роли защитника мадридского "Реала", где играл с 2007 года по 2017 год.

41-летний футболист 4 раза выиграл чемпионат Португалии, трижды - чемпионат Испании. Игрок 3 раза побеждал в Лиге Чемпионов с "Реалом". Пепе также дважды выиграл Клубный чемпионат мира.

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Португалец за всю свою карьеру сыграл 737 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 36 ассистов.

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