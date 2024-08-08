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Легендарный Пепе объявил о завершении карьеры
Вот и все
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский защитник Пепе объявил о завершении своей карьеры в 41 год.
Последним клубом футболиста стал "Порту", он выступал в составе португальской команды с 2019 года. Но больше всего Пепе запомнился в роли защитника мадридского "Реала", где играл с 2007 года по 2017 год.
41-летний футболист 4 раза выиграл чемпионат Португалии, трижды - чемпионат Испании. Игрок 3 раза побеждал в Лиге Чемпионов с "Реалом". Пепе также дважды выиграл Клубный чемпионат мира.
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Португалец за всю свою карьеру сыграл 737 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 36 ассистов.
???????? ????????????????????????????. ???? Continuaremos sempre juntos: obrigado por tudo, Pepe! ✨???? #PartilhaAPaixão pic.twitter.com/HSnou1I5zI— Portugal (@selecaoportugal) August 8, 2024
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