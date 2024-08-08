Легендарный Пепе объявил о завершении карьеры

Португальский защитник Пепе объявил о завершении своей карьеры в 41 год.

Последним клубом футболиста стал "Порту", он выступал в составе португальской команды с 2019 года. Но больше всего Пепе запомнился в роли защитника мадридского "Реала", где играл с 2007 года по 2017 год.

41-летний футболист 4 раза выиграл чемпионат Португалии, трижды - чемпионат Испании. Игрок 3 раза побеждал в Лиге Чемпионов с "Реалом". Пепе также дважды выиграл Клубный чемпионат мира.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Португалец за всю свою карьеру сыграл 737 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 36 ассистов.