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Роналду - Пепе: Мы выиграли все на поле, но самое главное достижение - наша дружба

Португалия

Легендарный португальский защитник завершил карьеру

Роналду - Пепе: Мы выиграли все на поле, но самое главное достижение - наша дружба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на завершение карьеры Пепе.

"Мне не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг. Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе.

Ты уникален, брат. Спасибо тебе за это", – написал Роналду, добавив совместные фото с Пепе.

Отметим, что Роналду и Пепе играли вместе долгие годы в мадридском "Реала" и сборной Португалии.

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Криштиану Роналду Пепе Португалия Аль-Наср Порту (Португалия)
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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