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Роналду - Пепе: Мы выиграли все на поле, но самое главное достижение - наша дружба
Легендарный португальский защитник завершил карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на завершение карьеры Пепе.
"Мне не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг. Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе.
Ты уникален, брат. Спасибо тебе за это", – написал Роналду, добавив совместные фото с Пепе.
Отметим, что Роналду и Пепе играли вместе долгие годы в мадридском "Реала" и сборной Португалии.
Não existem palavras suficientes para expressar o quanto significas para mim, amigo.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 8, 2024
Ganhámos tudo o que havia para ganhar em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que tenho por ti. És único, meu irmão.
Obrigado por tanto. pic.twitter.com/2kNS889peS
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