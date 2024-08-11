Пепе завершил карьеру в 41 год: Переоцененный симулянт или легенда футбола?

Джуд Беллингем, Ламин Ямаль, Джамал Мусиала, Эдуарду Камавинга - что объединяет всех этих молодых игроков, кроме их безумного таланта? Из названия этого материала вы, возможно, уже и сами нашли правильный ответ на этот вопрос. Да, все эти звезды современного футбола родились позже, чем эпатажный португальский защитник Пепе начал свою профессиональную карьеру. Он играл на высоком уровне до 41 года, попадал в громкие скандалы, сдерживал лучших нападающих планеты и даже устраивал на поле настоящие избиения соперников. Сегодня мы подведем черту под карьерой одного из самых одиозных и неоднозначных персонажей европейского футбола нескольких последних десятилетий.

Устанавливал рекорды в 41 год и завоевал 34 трофея

Последние несколько сезонов Пепе был тем человеком, с которым в футбольном мире ассоциировалась фраза "спортивное долголетие". Его физическими возможностями восхищались фанаты, эксперты, журналисты и коллеги по футбольному полю. Ведь до 41 года вывозить конкуренцию в далеко не самых слабых командах Европы под силу лишь единицам. Из недавних примеров (среди полевых игроков) на ум приходит разве Златан, но, при всем уважении к его достижениям, после 40 он уже больше лечился, чем играл, выполняя роль лидера раздевалки и ментального вожака Милана.

А вот Пепе не просто был готов физически, а еще и стабильно играл в старте даже на пятом десятке. Благодаря этому защитник установил несколько исторических рекордов. Так, например, он стал самым возрастным футболистом, который:

сыграл в Лиге чемпионов (не считая вратарей);

забил в Лиге чемпионов;

сыграл на Евро;

сыграл в плей-офф чемпионатов мира и Европы.

Очевидно, что, в течение такой долгой карьеры, Пепе завоевал немало трофеев! Аж 34 кубка поднимал португалец над своей головой во время выступлений за "Порту", "Реал", и "Бешикташ". И значимость этих наград поражает: Три Лиги чемпионов, Евро, Лига наций, три Ла лиги, четыре чемпионата Португалии и пять Кубков Португалии.

Идеальное прощание с футболом - на фоне безумного камбека и титула

В Португалии на днях стартовал клубный сезон. Стартовал матчем за Суперкубок страны, который выдался очень драматичным. До 24-й минуты "Спортинг" уже громил "Порту" "3:0". Однако дальше футболисты "Порту" выполнили эпический камбэк и вырвали победу "4:3" в дополнительное время!

Этот трофей - первый для нового тренера "драконов" Витора Бруну и последний для легендарного Пепе. После матча за Суперкубок Пепе объявил о завершении карьеры. У него закончился контракт, поэтому со "Спортингом" он уже даже не играл. Фанаты сразу начали писать в комментариях, что, если бы Пепе был на поле, то "Порту" не пришлось бы так героически спасаться с "0:3", ведь ветеран не допустил бы такого провала в начале.

Конечно, в подобных фразах больше эмоций, чем анализа, ведь в последние годы возраст все же взял свое. Статистика опытного защитника сильно упала. Например, в прошлом сезоне он выполнял всего 0,62 блока и 2,39 выносов в среднем за 90 минут - показатели ниже среднего уровня для европейского футбола. Но, даже несмотря на это, фанаты "Порту" уже инстинктивно связывают наличие Пепе в составе со стабильностью оборонительной линии. Такой авторитет и образ он заслужил сполна, но об этом чуть позже.

Темная сторона Пепе: жестокость и провокации

Что первым делом придет на ум, если я попрошу вас вспомнить самый яркий момент в карьере Пепе? Можно деньги ставить на вариант с эпизодом, который произошел в 2009 году, в матче "Реал" - "Хетафе".

Пепе в своей штрафной бросается на Хави Каскеро, валит его на землю и, в прямом смысле, добивает своего соперника: он наступает на лежащего Каскеро и несколько раз бьет его ногой. Судья назначает пенальти, но Пепе уже похоже было все равно и на личные санкции, и на наказание для его команды - он идет драться чуть ли не со всем составом "Хетафе" вместе, толкая оппонентов и плюя в них. Как результат - удаление и десять матчей заслуженной дисквалификации.

Инцидент не прошел бесследно и для психики португальца. Позже он даже назовет его едва ли не переломным для всей своей карьеры:

"Это очень повлияло на мою карьеру. Я извинялся, понял свою ошибку и изменился. С тех пор я многому научился. Я стал более спокойным, потому что думаю о последствиях. Теперь я действительно наслаждаюсь футболом, это моя страсть. Я ежеминутно стараюсь как можно лучше играть и обороняться", - говорил Пепе в 2016-м.

Именно эта история полностью изменила Пепе, сделав из него истинного футбольного джентльмена... именно так и было бы, если бы все это происходило в каком-то лирическом кино, а не в жизни. На самом деле он так и оставался одним из самых грязных футболистов в европейском футболе.

Единственное, что действительно изменилось после вышеописанного скандала - Пепе стал выполнять свои "приемы" более тонко, подробнее скрывая их от арбитров. Системы VAR тогда не было, поэтому это было вполне возможной задачей, если добавить осторожности и продуманности своим подлым поступкам. Так, например, однажды португалец, делая вид, что проходит мимо, намеренно наступил шипами на руку лежащего на газоне Месси.

Симулянт, который ненавидит симулянтов

Еще одним грехом защитника были его циничные симуляции. Почему именно "циничные"? А все потому, что сам Пепе очень показательно, эмоционально и иногда саркастично реагировал на игровые ситуации, когда соперники португальца выпрашивали фолы за его чистые защитные действия, но уже через несколько минут он мог без всякого угрызения совести делать то же самое.

Да и вообще этот образ выглядел очень неуклюже - один из самых брутальных и жестоких костоломов современности, который может упасть от малейшего прикосновения и корчиться от минимальных контактов. Можете представить нечто подобное в исполнении Гаттузо, Стама, Видича или Каррагера? Думаю, моя аналогия здесь очевидна. Возможно, на такой диссонанс в игре Пепе повлияла многолетняя игра в паре с Серхио Рамосом, который также часто сочетал безумные и жесткие подкаты с подлыми симуляциями…

Для наглядности своих слов вспомню историю, которая случилась на ЧМ-2014. Тогда защитник дерзко "боднул" Томаса Мюллера, который на тот момент вообще сидел на газоне. Все бы ничего, скажете вы - поддался эмоциям, бывает... Но не все так просто. После эпизода (на поле) и после матча (в комментариях для СМИ) португалец всячески намекал на симуляцию в исполнении Мюллера, который вообще-то даже не упал после касания, а вскочил, чтобы поквитаться с Пепе.

Вероятно, защитник просто забыл, что всего два места назад, в матче с "Атлетико", он сам намеренно стукнулся головой о Диего Година и бесцеремонно просил удаления для аргентинца, катаясь по полю, будто он был подстрелен из огнестрельного оружия. Вот почему несколько абзацев назад я назвал его симуляции именно "циничными".

Из сумасшедшего тафгая в... просто тафгая

Безусловно, с возрастом Пепе стал "чудить" значительно меньше. Но связано это было не столько с глубоким переосмыслением, как с возрастом и уже довольно солидным статусом топ-защитника, который немного сдерживал пыл ветерана. Ключевой персоной в этой метаморфозе стал Жозе Моуринью. Именно при нем "Реал" начал уверенно возвращать утраченные позиции в Испании и Европе. Пепе иногда продолжал быть собой, но Моуринью сумел найти контакт со своим земляком и направить его агрессию в нужное русло. Что уж говорить, если после ухода Моуринью Пепе в "Реале" не получил ни одной красной карточки.

Он вызывал у фантов эмоции... всегда и у всех

Кажется, что Пепе был всегда. Нечто подобное мы не так давно говорили о Буфоне. Но он был вратарем, а здесь - речь идёт о полевом игроке. Пепе был очень противоречивой фигурой. Его было за что критиковать, но и было за что восхищаться им, ведь не каждый футболист в 37 лет решится перейти из чемпионата Турции в мощную португальскую лигу, где еще пять лет будет стабильным и безоговорочным игроком основы.

Именно потому, что он вызывает такие двоякие, но очень сильные эмоции, пожалуй, нет нейтральных фанатов, которые бы не расстроилась от новости, что этот "костолом-симулянт" завершает карьеру.

Конечно, хоть ветеран и не опускал свой уровень игры ниже средней планки, но на восприятие игрока общественностью в последние годы сильно повлияло его почти беспрецедентное долголетие. Болельщики уже не замечали его ошибки так явно, а если и замечали, то довольно быстро прощали. Только не надо писать в комментариях об эпизоде с Тюрамом на прошлом Евро - там Пепе был вынужден героически исправлять СВОЮ СОБСТВЕННУЮ позиционную ошибку в центре поля, которую, пожалуй, не допустил бы лет 5-7 назад.

Однако факт остается фактом, любите вы Пепе или ненавидите, но португалец отдал футболу всего себя и даже немного больше. Сейчас не так много футболистов такой формации, а теперь их стало еще на одного меньше. Болельщики чувствуют страсть и ценят ее, поэтому бессознательно закрывают глаза на ошибки и провожают Пепе, нарекая его большим словом "легенда"...

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