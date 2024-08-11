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Трубин попал в стартовый состав Бенфики на первый матч в сезоне
Куда же без Анатолия?
Benfica
Украинский голкипер Анатолий Трубин - в стартовом составе "Бенфики" на матч против "Фамаликана" в 1-м туре Лиги Португалии.
Встреча состоится в городе Вила-Нова-де-Фамаликан. Начало - в 20:00 по киевскому времени.
???? O nosso ???????????????? para a estreia na #LigaPortugalBetclic 2024/25!#FCFSLB pic.twitter.com/6XLSAShYbj— SL Benfica (@SLBenfica) August 11, 2024
Следите за результатом матча в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Nataser (Харьков)
11.08.2024 в 19:58
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