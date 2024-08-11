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Трубин попал в стартовый состав Бенфики на первый матч в сезоне

Португалия

Куда же без Анатолия?

Трубин попал в стартовый состав Бенфики на первый матч в сезоне

Benfica

Новина українською

Украинский голкипер Анатолий Трубин - в стартовом составе "Бенфики" на матч против "Фамаликана" в 1-м туре Лиги Португалии.

Встреча состоится в городе Вила-Нова-де-Фамаликан. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Следите за результатом матча в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Nataser (Харьков)
11.08.2024 в 19:58
Что значит "попал в состав"? Как-будто он в запасе все время сидел.
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1
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Комментарии 1
Nataser (Харьков)
11.08.2024 в 19:58
Что значит "попал в состав"? Как-будто он в запасе все время сидел.
Ответить
1
0

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