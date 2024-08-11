Трубин попал в стартовый состав Бенфики на первый матч в сезоне

Украинский голкипер Анатолий Трубин - в стартовом составе "Бенфики" на матч против "Фамаликана" в 1-м туре Лиги Португалии.

Встреча состоится в городе Вила-Нова-де-Фамаликан. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

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