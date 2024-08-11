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Бенфика с Трубиным проиграла стартовый матч сезона. Известны оценки украинца за игру

Португалия
Обновлено

Очень неуверенное выступление команды

Бенфика с Трубиным проиграла стартовый матч сезона. Известны оценки украинца за игру

Фото: Бенфіка

Новина українською

В 1-м туре Лиги Португалии "Бенфика" на выезде уступила "Фамаликану". Результат игры - 2:0 в пользу хозяев.

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл полный матч. Статистически-аналитические порталы поставили игроку за это выступление посредственные баллы: 6,0 от WhoScored и 6,7 от Sofascore.

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Соперник нанес 5 ударов в створ ворот - 2 из них стали успешными, еще 3 нейтрализовал Анатолий. Кроме этого, Трубин отдал 89% точных передач и выполнил 5 точных лонгболов (из 7-ти).

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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