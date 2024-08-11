Португалия
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Бенфика с Трубиным проиграла стартовый матч сезона. Известны оценки украинца за игру
Очень неуверенное выступление команды
Фото: Бенфіка
В 1-м туре Лиги Португалии "Бенфика" на выезде уступила "Фамаликану". Результат игры - 2:0 в пользу хозяев.
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл полный матч. Статистически-аналитические порталы поставили игроку за это выступление посредственные баллы: 6,0 от WhoScored и 6,7 от Sofascore.
Соперник нанес 5 ударов в створ ворот - 2 из них стали успешными, еще 3 нейтрализовал Анатолий. Кроме этого, Трубин отдал 89% точных передач и выполнил 5 точных лонгболов (из 7-ти).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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