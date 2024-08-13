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Порту отклонил предложения двух клубов АПЛ по трансферу Эванилсона
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно "Борнмут" потерял важного игрока в нападении Доминика Соланке, который перешел в "Тоттенхэм" за более 64 млн евро. Руководство "вишен" находится в поиске нового форварда, который мог бы заменить англичанина в атаке.
Сообщается, что "Борнмут" направил предложение по трансферу бразильца Эванилсона из "Порту". Руководство "драконов" отклонило его, равно как и другое предложение от "Ноттингем Форест". "Лесники" также заинтересованы в услугах бразильского форварда.
???????????? EXCLUSIVE: Bournemouth submit official bid for Brazilian striker Evanilson to replace Solanke.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024
The proposal has been rejected by FC Porto, as they also turned down another proposal from Nottingham Forest days ago. pic.twitter.com/MVUEJrPjBI
Добавим, что в прошлом сезоне Эванилсон провел 42 матча, отметившись 25 голами и 7 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн евро.
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