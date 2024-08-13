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Порту отклонил предложения двух клубов АПЛ по трансферу Эванилсона

Португалия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Порту отклонил предложения двух клубов АПЛ по трансферу Эванилсона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно "Борнмут" потерял важного игрока в нападении Доминика Соланке, который перешел в "Тоттенхэм" за более 64 млн евро. Руководство "вишен" находится в поиске нового форварда, который мог бы заменить англичанина в атаке.

Сообщается, что "Борнмут" направил предложение по трансферу бразильца Эванилсона из "Порту". Руководство "драконов" отклонило его, равно как и другое предложение от "Ноттингем Форест". "Лесники" также заинтересованы в услугах бразильского форварда.

Добавим, что в прошлом сезоне Эванилсон провел 42 матча, отметившись 25 голами и 7 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн евро.

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Ноттингем Форест Порту (Португалия) Борнмут Эванилсон
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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