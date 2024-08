Порту отклонил предложения двух клубов АПЛ по трансферу Эванилсона

Недавно "Борнмут" потерял важного игрока в нападении Доминика Соланке, который перешел в "Тоттенхэм" за более 64 млн евро. Руководство "вишен" находится в поиске нового форварда, который мог бы заменить англичанина в атаке.

Сообщается, что "Борнмут" направил предложение по трансферу бразильца Эванилсона из "Порту". Руководство "драконов" отклонило его, равно как и другое предложение от "Ноттингем Форест". "Лесники" также заинтересованы в услугах бразильского форварда.

???????????? EXCLUSIVE: Bournemouth submit official bid for Brazilian striker Evanilson to replace Solanke.



The proposal has been rejected by FC Porto, as they also turned down another proposal from Nottingham Forest days ago. pic.twitter.com/MVUEJrPjBI