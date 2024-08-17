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Трубин будет играть против Каса Пии. Бенфика объявила стартовый состав

Португалия
Обновлено

Домашний матч

Трубин будет играть против Каса Пии. Бенфика объявила стартовый состав

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер Анатолий Трубин попал в стартовый состав "Бенфики" на матч 2-го тура Лиги Португалии. В соперниках - "Каса Пиа".

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне.

Напомним, в 1-м туре чемпионата "Бенфика" уступила "Фамаликану" (2:0). Трубин провел полный матч.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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