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Трубин будет играть против Каса Пии. Бенфика объявила стартовый состав
Домашний матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер Анатолий Трубин попал в стартовый состав "Бенфики" на матч 2-го тура Лиги Португалии. В соперниках - "Каса Пиа".
Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне.
???? TEAM NEWS! ????#SLBCPAC • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/UJKVGzgbXF— SL Benfica (@slbenfica_en) August 17, 2024
Напомним, в 1-м туре чемпионата "Бенфика" уступила "Фамаликану" (2:0). Трубин провел полный матч.
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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