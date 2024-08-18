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Бенфика сообщила о травме Трубина
Только вчера играл
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18-го августа, "Бенфика" опубликовала список травмированных игроков. В него попал и украинский голкипер Анатолий Трубин.
Сообщается, что у Трубина растяжение связок левого голеностопного сустава. Сроки восстановления не указываются.
Также в лазарете находятся Андре Гомеш, Антониу Силва, Томаш Араужо, Ян-Никлас Бесте, Анхель Ди Мария, Бенхамин Рольхайсер и Андреас Шельдеруп.
Вчера, 17-го августа "Бенфика" победила "Каса Пию" (3:0) во 2-м туре чемпионата Португалии. Украинец отыграл полный матч.
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