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Порту планирует вернуть своего хавбека, которого продал Арсеналу за 35 млн евро

Португалия
Обновлено

Клубы между собой почти договорились

Порту планирует вернуть своего хавбека, которого продал Арсеналу за 35 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Порту" почти договорился об аренде полузащитника "Арсенала" Фабиу Виейра.

Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между всеми сторонами находятся на финальной стадии. В потенциальном контракте не будет права или обязательства выкупа игрока.

Напомним, что Фабиу уже выступал за основную команду "Порту" с 2020 года по 2022 год. Тогда португальцы продали своего полузащитника "канонирам" за 35 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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