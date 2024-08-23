Португалия
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Порту планирует вернуть своего хавбека, которого продал Арсеналу за 35 млн евро
Клубы между собой почти договорились
Getty Images/Global Images Ukraine
"Порту" почти договорился об аренде полузащитника "Арсенала" Фабиу Виейра.
Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между всеми сторонами находятся на финальной стадии. В потенциальном контракте не будет права или обязательства выкупа игрока.
Напомним, что Фабиу уже выступал за основную команду "Порту" с 2020 года по 2022 год. Тогда португальцы продали своего полузащитника "канонирам" за 35 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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