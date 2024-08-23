Порту планирует вернуть своего хавбека, которого продал Арсеналу за 35 млн евро

"Порту" почти договорился об аренде полузащитника "Арсенала" Фабиу Виейра.

Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между всеми сторонами находятся на финальной стадии. В потенциальном контракте не будет права или обязательства выкупа игрока.

Напомним, что Фабиу уже выступал за основную команду "Порту" с 2020 года по 2022 год. Тогда португальцы продали своего полузащитника "канонирам" за 35 миллионов евро.