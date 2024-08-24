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Тренер Бенфики Рогер Шмидт сообщил о возобновлении Трубина

Португалия

Рассказал о кадровой ситуации в команде

Тренер Бенфики Рогер Шмидт сообщил о возобновлении Трубина

Getty Images_

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Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт прокомментировал кадровую ситуацию перед матчем третьего тура чемпионата Португалии против "Эштрелы Амадоры".

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"Ди Мария и Трубин уже доступны. Только Андре Гомеш, Шельдеруп и Бесте отсутствуют, остальные тренируются. Что касается Ренато Саншеша, то для игрока важна каждая тренировка, и мы видим его качество на занятиях.

План заключается в том, чтобы дать ему игровое время, и сегодня у него будет шанс сыграть за "Бенфику". Он очень мотивирован и готов", — сказал тренер Бенфики.

Напомним, в этом сезоне Трубин принял участие в двух матчах, пропустив два мяча и сохранив свои ворота "сухими" в одной игре. Матч "Бенфика" - "Эштрела Амадора" состоится сегодня, 24 августа, в 22:30.

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Бенфика (Лиссабон) Рогер Шмидт Анатолий Трубин
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Источник:
Record.рt
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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