Тренер Бенфики Рогер Шмидт сообщил о возобновлении Трубина

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт прокомментировал кадровую ситуацию перед матчем третьего тура чемпионата Португалии против "Эштрелы Амадоры".

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"Ди Мария и Трубин уже доступны. Только Андре Гомеш, Шельдеруп и Бесте отсутствуют, остальные тренируются. Что касается Ренато Саншеша, то для игрока важна каждая тренировка, и мы видим его качество на занятиях.

План заключается в том, чтобы дать ему игровое время, и сегодня у него будет шанс сыграть за "Бенфику". Он очень мотивирован и готов", — сказал тренер Бенфики.