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Тренер Бенфики Рогер Шмидт сообщил о возобновлении Трубина
Рассказал о кадровой ситуации в команде
Getty Images_
Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт прокомментировал кадровую ситуацию перед матчем третьего тура чемпионата Португалии против "Эштрелы Амадоры".
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"Ди Мария и Трубин уже доступны. Только Андре Гомеш, Шельдеруп и Бесте отсутствуют, остальные тренируются. Что касается Ренато Саншеша, то для игрока важна каждая тренировка, и мы видим его качество на занятиях.
План заключается в том, чтобы дать ему игровое время, и сегодня у него будет шанс сыграть за "Бенфику". Он очень мотивирован и готов", — сказал тренер Бенфики.
Напомним, в этом сезоне Трубин принял участие в двух матчах, пропустив два мяча и сохранив свои ворота "сухими" в одной игре. Матч "Бенфика" - "Эштрела Амадора" состоится сегодня, 24 августа, в 22:30.
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