Официально. Саму Омородион перешел в Порту

Форвард мадридского "Атлетико" Саму Омородиона перешел в "Порту".

По имеющейся информации, "Порту" заплатил 15 миллионов евро за 50% экономических прав на Омородиона. В ближайшие два года у португальского клуба будет возможность выкупить еще два пакета экономических прав по 15% за 5 миллионов евро каждый. Контракт с 20-летним испанцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

????✍ Samu Omorodion é Dragão até 2029 ????#InvictosDeCoração pic.twitter.com/4yllq7evJ3 — FC Porto (@FCPorto) August 23, 2024

Напомним, в прошлом сезоне испанец на правах аренды играл за "Алавес", где принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отличившись 9 голами и 1 результативной передачей.