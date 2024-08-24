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Официально. Саму Омородион перешел в Порту

Португалия

Ранее Омородион был в шаге от перехода в Челси, однако трансфер сорвался

Официально. Саму Омородион перешел в Порту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард мадридского "Атлетико" Саму Омородиона перешел в "Порту".

По имеющейся информации, "Порту" заплатил 15 миллионов евро за 50% экономических прав на Омородиона. В ближайшие два года у португальского клуба будет возможность выкупить еще два пакета экономических прав по 15% за 5 миллионов евро каждый. Контракт с 20-летним испанцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Напомним, в прошлом сезоне испанец на правах аренды играл за "Алавес", где принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отличившись 9 голами и 1 результативной передачей.

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Источник:
FCPorto
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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