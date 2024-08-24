Матч Трубина. Бенфика – Эштрела Амадора: смотреть Live видеотрансляцию матча

Хоть Трубин ненадолго попал в лазарет, но сегодня он уже готов сыграть. Его команда встретится с прошлогодним претендентом на вылет. “Бенфика” не имеет права на ошибку, ведь нужно зарабатывать очки, чтобы бороться за титул.

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Чемпионат Португалии, третий тур

24 августа, 22:30. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

"Бенфика" – "Эштрела Амадора"