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Матч Трубина. Бенфика – Эштрела Амадора: смотреть Live видеотрансляцию матча
Лидер против очевидного андердога
Getty Images/Global Images Ukraine
Хоть Трубин ненадолго попал в лазарет, но сегодня он уже готов сыграть. Его команда встретится с прошлогодним претендентом на вылет. “Бенфика” не имеет права на ошибку, ведь нужно зарабатывать очки, чтобы бороться за титул.
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Чемпионат Португалии, третий тур
24 августа, 22:30. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)
"Бенфика" – "Эштрела Амадора"
Трансляція матчу Бенфіка – Ештрела АмадораСмотреть трансляцию
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