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Трубин - в старте Бенфики на матч 3-го тура чемпионата Португалии

Португалия

Нужно догонять лидеров

Трубин - в старте Бенфики на матч 3-го тура чемпионата Португалии

Benfica

Новина українською

Украинский голкипер Анатолий Трубин попал в стартовый состав "Бенфики" на матч против клуба "Эштрела Амадора".

Игра 3-го тура Лиги Португалии начнется в 22:30 по киевскому времени.

В первых турах "Бенфика" проиграла "Фамаликану" (0:2) и победила "Каса Пиа" (3:0).

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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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