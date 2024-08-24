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Трубин - в старте Бенфики на матч 3-го тура чемпионата Португалии
Нужно догонять лидеров
Benfica
Украинский голкипер Анатолий Трубин попал в стартовый состав "Бенфики" на матч против клуба "Эштрела Амадора".
Игра 3-го тура Лиги Португалии начнется в 22:30 по киевскому времени.
???? O nosso ????????????????!#SLBCFEA • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/M1mE9fukV3— SL Benfica (@SLBenfica) August 24, 2024
В первых турах "Бенфика" проиграла "Фамаликану" (0:2) и победила "Каса Пиа" (3:0).
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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