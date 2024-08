Хавбек Арсенала ушел в аренду в Порту

"Порту" объявил о годичной аренде полузащитника "Арсенала" Фабиу Виейры.

Согласно условиям сделки, португальский клуб покроет зарплату 24-летнего футболиста за сезон и не будет иметь опцию выкупа после окончания сделки.

Отметим, что Виейра является воспитанником "Порту", и именно из стана "драконов" перешёл в "Арсенал" в 2022 году.

В составе лондонцев Фабиу принял участие в 49 матчах во всех турнирах, отличившись 3 забитыми мячами и 9 ассистами.

Fábio Vieira just landed ????????

“This is it, this is happening”#InvictosdeCoração pic.twitter.com/HJZEHHUfiF