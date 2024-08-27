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Хавбек Арсенала ушел в аренду в Порту

Португалия

Возвращение в родной клуб

Хавбек Арсенала ушел в аренду в Порту

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Порту" объявил о годичной аренде полузащитника "Арсенала" Фабиу Виейры.

Согласно условиям сделки, португальский клуб покроет зарплату 24-летнего футболиста за сезон и не будет иметь опцию выкупа после окончания сделки.

Отметим, что Виейра является воспитанником "Порту", и именно из стана "драконов" перешёл в "Арсенал" в 2022 году.

В составе лондонцев Фабиу принял участие в 49 матчах во всех турнирах, отличившись 3 забитыми мячами и 9 ассистами.

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Арсенал (Лондон) Порту (Португалия) аренда Фабиу Виейра
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Источник:
Porto
Опубликовал: Александр Бураков
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