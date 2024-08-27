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Хавбек Арсенала ушел в аренду в Порту
Возвращение в родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Порту" объявил о годичной аренде полузащитника "Арсенала" Фабиу Виейры.
Согласно условиям сделки, португальский клуб покроет зарплату 24-летнего футболиста за сезон и не будет иметь опцию выкупа после окончания сделки.
Отметим, что Виейра является воспитанником "Порту", и именно из стана "драконов" перешёл в "Арсенал" в 2022 году.
В составе лондонцев Фабиу принял участие в 49 матчах во всех турнирах, отличившись 3 забитыми мячами и 9 ассистами.
Fábio Vieira just landed ????????— FC Porto (@FCPorto) August 27, 2024
“This is it, this is happening”#InvictosdeCoração pic.twitter.com/HJZEHHUfiF
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