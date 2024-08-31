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Бенфика Трубина осталась без главного тренера

Португалия

В клубе будут изменения

Бенфика Трубина осталась без главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Бенфики" Руй Коста сообщил, что клуб решил попрощаться с главным тренером Роджером Шмидтом.

"Роджер Шмидт больше не является тренером "Бенфики". Мы нацеливались на стабильность, но после четырех туров, учитывая результаты и плохие выступления, мы признали, что пора сменить тренера. Хочу поблагодарить вас за работу, два добытых титула, выпущенные молодые игроки, но мы поняли, что пришло время перемен. Мы работаем на будущее, на нового тренера, который скоро узнает, кто он", - сказал президент.

Вчера, 30-го августа, "Бенфика" сыграла вничью с "Морейренсе" (1:1). В первых 4-х матчах чемпионата Португалии команда дважды победила, а также по разу сыграла вничью и проиграла. Украинский голкипер Анатолий Трубин принимал участие во всех этих поединках.

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Источник:
abola.pt
Опубликовал: Виктор Иванчук
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