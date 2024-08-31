Бенфика Трубина осталась без главного тренера

Президент "Бенфики" Руй Коста сообщил, что клуб решил попрощаться с главным тренером Роджером Шмидтом.

"Роджер Шмидт больше не является тренером "Бенфики". Мы нацеливались на стабильность, но после четырех туров, учитывая результаты и плохие выступления, мы признали, что пора сменить тренера. Хочу поблагодарить вас за работу, два добытых титула, выпущенные молодые игроки, но мы поняли, что пришло время перемен. Мы работаем на будущее, на нового тренера, который скоро узнает, кто он", - сказал президент.