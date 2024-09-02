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Защитник Ман Сити ушёл в аренду в Бенфику Трубина

Португалия
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Португальский клуб усилился уроженцем Буркина-Фасо

Защитник Ман Сити ушёл в аренду в Бенфику Трубина

Benfica

Новина українською

Правый защитник "Манчестер Сити" Исса Каборе перешёл на правах аренды в "Бенфику" до конца сезона 2024/25.

"Когда вы приходите в такой большой клуб, как "Бенфика", цели ясны. Есть четкое видение. Мы здесь, чтобы выигрывать трофеи, и это то, к чему мы будем стремиться", — сказал 23-летний новичок "орлов".

Каборе присоединился к "Сити" в 2020-м году, но с тех пор так и не провёл за "горожан" ни одного матча. За это время Исса успел поиграть в аренде за "Лутон", "Марсель", "Труа" и "Мехелен".

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Источник:
Benfica
Опубликовал: Александр Бураков
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