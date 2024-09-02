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Роналду рассказал, когда планирует завершить свою международную карьеру
Когда придет время, я уйду (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал когда планирует завершить свою международную карьеру.
"Когда придет время, я уйду. Это не будет сложным решением для меня. Если я почувствую, что больше не приношу пользы команде, я уйду".
Роналду за сборную Португалии сыграл 212 матчей, в которых забил 130 голов и отдал 45 ассистов.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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