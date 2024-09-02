Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал когда планирует завершить свою международную карьеру.

"Когда придет время, я уйду. Это не будет сложным решением для меня. Если я почувствую, что больше не приношу пользы команде, я уйду".

Роналду за сборную Португалии сыграл 212 матчей, в которых забил 130 голов и отдал 45 ассистов.