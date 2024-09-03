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Порту взял в аренду зимнего новичка Ювентуса

Португалия

24-летний португалец проведёт сезон на родине

Порту взял в аренду зимнего новичка Ювентуса

Porto

Новина українською

"Порту" объявил об аренде центрального защитника "Ювентуса" Тиагу Джало.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона и не предусматривает опции выкупа.

Напомним, Джало перешёл в "Ювентус" в январе 2024 года, и с тех пор провёл лишь один официальный матч за "бьянконери".

Ранее Тиагу выступал за "Лилль", "Спортинг" и молодёжную команду "Милана" U19.

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Ювентус (Турин) Порту (Португалия) аренда
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Источник:
Porto
Опубликовал: Александр Бураков
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