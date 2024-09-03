Порту взял в аренду зимнего новичка Ювентуса

"Порту" объявил об аренде центрального защитника "Ювентуса" Тиагу Джало.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона и не предусматривает опции выкупа.

Напомним, Джало перешёл в "Ювентус" в январе 2024 года, и с тех пор провёл лишь один официальный матч за "бьянконери".

Ранее Тиагу выступал за "Лилль", "Спортинг" и молодёжную команду "Милана" U19.