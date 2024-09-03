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Порту взял в аренду зимнего новичка Ювентуса
24-летний португалец проведёт сезон на родине
Porto
"Порту" объявил об аренде центрального защитника "Ювентуса" Тиагу Джало.
Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона и не предусматривает опции выкупа.
Напомним, Джало перешёл в "Ювентус" в январе 2024 года, и с тех пор провёл лишь один официальный матч за "бьянконери".
Ранее Тиагу выступал за "Лилль", "Спортинг" и молодёжную команду "Милана" U19.
✍⚽ Achavam que já tinha terminado? ???? Tiago Djaló reforça o FC Porto ????#InvictosdeCoração pic.twitter.com/ulYGrgqdp2— FC Porto (@FCPorto) September 2, 2024
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Источник:Porto
Опубликовал: Александр Бураков
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