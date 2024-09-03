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Один из лидеров будущего соперника Динамо в ЛЕ стал одноклубником Трубина в Бенфике
Любопытный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже бывший вингер "Галатасарая" Керем Актюркоглу перешёл в "Бенфику".
По данным Transfermarkt, португальский клуб заплатил за 25-летнего футболиста 11 млн евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на пять сезонов - до 2029 года.
Актюркоглу выступал за "Галатасарай" с 2020 года. С тех пор Керем отметился 46 голами и 42 результативными передачами в 179 матчах.
???? Bem-vindo, Aktürkoğlu! ✍— SL Benfica (@SLBenfica) September 2, 2024
???? https://t.co/gux8mLKVqq#Aktürkoğlu2029 pic.twitter.com/iOsPSH0a1K
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Источник:Benfica
Опубликовал: Александр Бураков
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