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Один из лидеров будущего соперника Динамо в ЛЕ стал одноклубником Трубина в Бенфике

Португалия

Любопытный трансфер

Один из лидеров будущего соперника Динамо в ЛЕ стал одноклубником Трубина в Бенфике

Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже бывший вингер "Галатасарая" Керем Актюркоглу перешёл в "Бенфику".

По данным Transfermarkt, португальский клуб заплатил за 25-летнего футболиста 11 млн евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на пять сезонов - до 2029 года.

Актюркоглу выступал за "Галатасарай" с 2020 года. С тех пор Керем отметился 46 голами и 42 результативными передачами в 179 матчах.

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Источник:
Benfica
Опубликовал: Александр Бураков
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