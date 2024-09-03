Один из лидеров будущего соперника Динамо в ЛЕ стал одноклубником Трубина в Бенфике

Уже бывший вингер "Галатасарая" Керем Актюркоглу перешёл в "Бенфику".

По данным Transfermarkt, португальский клуб заплатил за 25-летнего футболиста 11 млн евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на пять сезонов - до 2029 года.

Актюркоглу выступал за "Галатасарай" с 2020 года. С тех пор Керем отметился 46 голами и 42 результативными передачами в 179 матчах.