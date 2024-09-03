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Массимилиано Аллегри - один из кандидатов на должность главного тренера Бенфики
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже несколько дней клуб Анатолия Трубина остается без тренера. После серии неудачных результатов Рогер Шмидт покинул лиссабонский клуб на выходных. Как следствие, португальскому руководству нужно будет найти ему замену до конца международного перерыва.
Сообщается, что претендентами на пост рулевого "Бенфики" являются Марк Ван Боммель, Бруно Лаге, Леонардо Жардим, а также Массимилиано Аллегри. Агент бывшего тренера "Ювентуса" Джованни Бранчини находится в Лиссабоне специально для переговоров о возможности сотрудничества.
Добавим, что "Бенфика" после четырех туров занимает седьмое место в чемпионате, имея в своем активе 7 очков. Клуб Анатолия Трубина отстает от "Спортинга" на 5 пунктов, который лидирует в турнирной таблице.
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