Порту очень недоволен тем, что Аль-Иттихад в последний момент отказался от трансфера Галено

Руководство "Порту" остались очень недовольны тем, что "Аль-Иттихад" в последний момент отказался от трансфера левого вингера Вендерсона Галено.

"В связи с неудачным трансфером Вендерсона Галено в "Аль-Иттихад", ФК "Порту" сообщает, что направит письмо президенту вышеупомянутого клуба и председателю саудовской Про-лиги, выражая свое глубокое недовольство тем, как был прерван процесс после достижения полного согласия между клубами и игроком.

ФК "Порту" рад, что может рассчитывать на Галено в своих рядах, и укрепляет свою уверенность в способностях профессионала и его мотивации продолжать отличную игру, которую он показывал в ФК "Порту", - говорится в заявлении португальской команды.