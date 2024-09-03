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Роналду: Некоторые новички, которые приходят в сборную Португалии, стесняется заговорить со мной

Португалия

Футболист поделился своими мыслями

Роналду: Некоторые новички, которые приходят в сборную Португалии, стесняется заговорить со мной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, как он взаимодействует с молодыми игроками, которые приходят в национальную команду.

"Приход новых игроков в сборную - нормальная ситуация для меня, и все то время, что я нахожусь в национальной команде, новичков хорошо принимают. Моя роль помогать тем, кто приходит.

Многие из них стесняются заговорить со мной. Я раньше встречался с Кендой - тогда я подошел к нему и спросил: "Ты восстановился после матча?" Я видел, что он смутился. Я не говорю, что меня воспринимают как отца, скорее как старшего брата. Сборная - это семья".

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Криштиану Роналду Португалия
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Источник:
А bola
Опубликовал: Екатерина Власова
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