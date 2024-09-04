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39-летний голкипер Очоа перешёл в клуб из Португалии
Выступление Гильермо на ЧМ-2014 многие помнят
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
"АВС САД" объявил о трансфере мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
К португальскому клубу 39-летний футболист присоединился на правах свободного агента. Срок соглашения между сторонами не разглашается.
Ранее Очоа защищал цвета итальянской "Салернитаны". С января 2023 года Гильермо провел за итальянский клуб 41 матч, пропустив 77 мячей и 5 раз сыграв "на ноль".
По итогам 4 туров "АВС САД" занимает 12-е место в Суперлиге Португалии.
O primeiro dia de Ochoa com os novos companheiros ????#JuntosPelaVila pic.twitter.com/uE8Lxl0UNL— AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) September 3, 2024
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