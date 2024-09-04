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39-летний голкипер Очоа перешёл в клуб из Португалии

Португалия

Выступление Гильермо на ЧМ-2014 многие помнят

39-летний голкипер Очоа перешёл в клуб из Португалии

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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"АВС САД" объявил о трансфере мексиканского вратаря Гильермо Очоа.

К португальскому клубу 39-летний футболист присоединился на правах свободного агента. Срок соглашения между сторонами не разглашается.

Ранее Очоа защищал цвета итальянской "Салернитаны". С января 2023 года Гильермо провел за итальянский клуб 41 матч, пропустив 77 мячей и 5 раз сыграв "на ноль".

По итогам 4 туров "АВС САД" занимает 12-е место в Суперлиге Португалии.

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Источник:
AFS
Опубликовал: Александр Бураков
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