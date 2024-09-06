Трубин получил нового главного тренера в Бенфике

"Бенфика" объявила о назначении Бруну Лаже на должность нового наставника команды.

Соглашение между 48-летним специалистом и лиссабонским клубом рассчитано до середины 2026 года.

Ранее Лаже уже работал с "Бенфикой" в период с января 2019 года по июнь 2020 года, завоевав с "орлами" титул чемпиона Португалии и национальный суперкубок.

По итогам четырёх туров "Бенфика" занимает седьмое место в португальской Примейре, имея в активе семь очков.