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Трубин получил нового главного тренера в Бенфике
Не новое лицо
Benfica
"Бенфика" объявила о назначении Бруну Лаже на должность нового наставника команды.
Соглашение между 48-летним специалистом и лиссабонским клубом рассчитано до середины 2026 года.
Ранее Лаже уже работал с "Бенфикой" в период с января 2019 года по июнь 2020 года, завоевав с "орлами" титул чемпиона Португалии и национальный суперкубок.
По итогам четырёх туров "Бенфика" занимает седьмое место в португальской Примейре, имея в активе семь очков.
✍️ Bem-vindo de volta, míster Bruno Lage! ???? pic.twitter.com/I0fbD1ZhDS— SL Benfica (@SLBenfica) September 5, 2024
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