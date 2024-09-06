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Трубин получил нового главного тренера в Бенфике

Португалия

Не новое лицо

Трубин получил нового главного тренера в Бенфике

Benfica

Новина українською

"Бенфика" объявила о назначении Бруну Лаже на должность нового наставника команды.

Соглашение между 48-летним специалистом и лиссабонским клубом рассчитано до середины 2026 года.

Ранее Лаже уже работал с "Бенфикой" в период с января 2019 года по июнь 2020 года, завоевав с "орлами" титул чемпиона Португалии и национальный суперкубок.

По итогам четырёх туров "Бенфика" занимает седьмое место в португальской Примейре, имея в активе семь очков.

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Бенфика (Лиссабон) тренер Бруно Лаже
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Источник:
Benfica
Опубликовал: Александр Бураков
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