Сразу двое голкиперов Боавишты получили травмы: в команде остался лишь один 17-летний вратарь

Португальская "Боавишта" оказалась в чрезвычайной ситуации после того, как двое голкиперов команды получили серьезные травмы во время тренировки.

Как стало известно, основной голкипер Жоау Гонсалвеш и его дублер Луиш Пирес получили разрывы крестообразных связок колена. Эти травмы, как правило, требуют длительного восстановления и, скорее всего, исключат обоих голкиперов из игры до конца сезона.

В составе первой команды единственным здоровым голкипером остался 17-летний Томе Соуза.

Поэтому руководство "Боавишты" было вынуждено срочно подписать контракт с опытным голкипером. Выбор пал на 32-летнего бразильца Сезара Дутру, который находился в статусе свободного агента. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.