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Сразу двое голкиперов Боавишты получили травмы: в команде остался лишь один 17-летний вратарь

Португалия

В составе первой команды единственным здоровым вратарем остался 17-летний португалец

Сразу двое голкиперов Боавишты получили травмы: в команде остался лишь один 17-летний вратарь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальская "Боавишта" оказалась в чрезвычайной ситуации после того, как двое голкиперов команды получили серьезные травмы во время тренировки.

Как стало известно, основной голкипер Жоау Гонсалвеш и его дублер Луиш Пирес получили разрывы крестообразных связок колена. Эти травмы, как правило, требуют длительного восстановления и, скорее всего, исключат обоих голкиперов из игры до конца сезона.

В составе первой команды единственным здоровым голкипером остался 17-летний Томе Соуза.

Поэтому руководство "Боавишты" было вынуждено срочно подписать контракт с опытным голкипером. Выбор пал на 32-летнего бразильца Сезара Дутру, который находился в статусе свободного агента. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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