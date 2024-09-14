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Дебют нового тренера. Бенфика – Санта-Клара: смотреть онлайн видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Трубин возвращается к клубным делам
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После неудачного выезда в сборную (с точки зрения количества пропущенных голов) Анатолий Трубин возвращается в клубный футбол. "Бенфика" встретится с "Санта-Кларой", которая сейчас находится выше в турнирной таблице (пятое место против седьмого у "орлов"). Лиссабонцы в прошлом туре едва вырвали ничью. В этот раз пора возвращаться в большие турнирные задачи.
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Также состоится дебют Бруна Лаже. Он недавно возглавил команду, из которой уволили Рогера Шмидта.
Чемпионат Португалии, пятый тур
14 сентября, 22:30. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
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