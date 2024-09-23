  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Время Трубина. Боавишта - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Время Трубина. Боавишта - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Португалия

Боавишта - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Время Трубина. Боавишта - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В шестом туре чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграет с "Боавиштой". Матч, интересный для болельщиков из Украины персоной Анатолия Трубина. Игрок сборной Украины почти наверняка выйдет в основном составе своей команды.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра запланирована на 22:15 (23.09.2024). Онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

Примейра. 6-й тур

"Боавишта" 22:15 "Бенфика"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Боавішта - Бенфіка
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
yellow-arrow
Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
yellow-arrow
Дебют нового тренера. Бенфика – Санта-Клара: смотреть онлайн видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости