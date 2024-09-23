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Время Трубина. Боавишта - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
Боавишта - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В шестом туре чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграет с "Боавиштой". Матч, интересный для болельщиков из Украины персоной Анатолия Трубина. Игрок сборной Украины почти наверняка выйдет в основном составе своей команды.
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Игра запланирована на 22:15 (23.09.2024). Онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.
Примейра. 6-й тур
"Боавишта" 22:15 "Бенфика"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Боавішта - БенфікаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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