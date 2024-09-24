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Уверенная победа команды Трубина. Боавишта - Бенфика 0:3. Обзор матча и видео голов
Проблем "орлы" не испытали
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" легко переиграла "Боавишту" в выездном матче чемпионата Португалии со счётом 3:0.
В составе гостей отличились Вангелис Павлидис, Оркун Кокчу и Артур Кабрал.
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.
В турнирной таблице после 6 туров "Бенфика" занимает третье место, имея в активе 13 очков.
6 тур. Примейра лига.
23.09.24 Порту. "Бесса".
"Боавишта" - "Бенфика" 0:3
Голы: Павлидис (11), Кокчу (31), Кабрал (90+1)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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