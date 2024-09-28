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Бенфика - Жил Висенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
Восьмая подряд победа Барсы? – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" после назначения нового-старого тренера Бруну Лаже начала регулярно побеждать, и снова взять три очка клуб Анатолия Трубина планирует сделать в матче седьмого тура Примейры с "Жил Висенте".
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Чемпионат Португалии, седьмой тур
28 сентября 2024. Лісабон, " Эштадиу да Луж"
"Бенфика" 22:30 "Жил Висенте"
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
Телетрансляція матчу Бенфіка - Жил ВісентеСмотреть трансляцию
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