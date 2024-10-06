Насьонал - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

"Бенфике" Анатолия Трубина необходимо догонять "Спортинг“ и "Порту“ в турнирной таблице Лиги Португалии. В матче 8-го тура "орлы" будут противостоять одному из атусайдеров чемпионата "Насьоналу".

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.