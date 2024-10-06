Матч Насьонал – Бенфика остановили из-за тумана на 9-й минуте. Аналогичная ситуация произошла в 2016 году

"Орлы" в 8-м туре отправились на остров Мадейра, чтобы провести поединок против местного "Насьоналя".

Вот только арбитр был вынужден остановить встречу уже в начале первого тайма. Очень тяжело было играть, учитывая плохую видимость.

Интересно, что в январе 2016 в игре с участием коллективов произошла аналогичная история. Тогда судья остановил игровое время уже через 8 минут после стартового свистка.

Сегодняшний матч пришлось отложить. Футболисты "Бенфики" уже подходили к своим болельщикам на трибунах, поблагодарив за поддержку и приезд.