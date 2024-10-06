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Матч Насьонал – Бенфика остановили из-за тумана на 9-й минуте. Аналогичная ситуация произошла в 2016 году

Португалия

Футболисты быстро покинули поле

Матч Насьонал – Бенфика остановили из-за тумана на 9-й минуте. Аналогичная ситуация произошла в 2016 году

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Орлы" в 8-м туре отправились на остров Мадейра, чтобы провести поединок против местного "Насьоналя".

Вот только арбитр был вынужден остановить встречу уже в начале первого тайма. Очень тяжело было играть, учитывая плохую видимость.

Матч Насьонал – Бенфика остановили из-за тумана на 9-й минуте. Аналогичная ситуация произошла в 2016 году - изображение 1

Интересно, что в январе 2016 в игре с участием коллективов произошла аналогичная история. Тогда судья остановил игровое время уже через 8 минут после стартового свистка.

Матч Насьонал – Бенфика остановили из-за тумана на 9-й минуте. Аналогичная ситуация произошла в 2016 году - изображение 2

Сегодняшний матч пришлось отложить. Футболисты "Бенфики" уже подходили к своим болельщикам на трибунах, поблагодарив за поддержку и приезд.

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Источник:
Próxima Jornada
Опубликовал: Александр Симченко
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