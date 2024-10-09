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В Примейре болбоя признали лучшим игроком встречи
Необычная ситуация в футбольном поединке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче чемпионата Португалии между "Порту" и "Брагой" (2:1) болбой помог хозяевам поля победить соперников. Во втором тайме болбой на фланге оперативно подал мяч защитнику "Порту", который быстро возобновил игру. Передачу получил Нико Гонсалес и осуществил ассист на Пепе Акино, сделавший счет 2:1.
Награду лучшего игрока матча получил полузащитник Гонсалес, отличившийся голевой передачей. Однако футболист решил поделиться своим успехом с болбоем, без которого, вероятно, не было бы второго гола "Порту".
Nico González ofereceu o Prémio MVP ao Gonçalo, o apanha-bolas que iniciou a jogada do segundo golo ????⚽️#FCPSCB pic.twitter.com/EGhnrOuOYr— FC Porto (@FCPorto) October 6, 2024
Отметим, что "драконы" занимают 2-е место, отставая от "Спортинга" на три очка.
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