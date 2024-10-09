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В Примейре болбоя признали лучшим игроком встречи

Португалия

Необычная ситуация в футбольном поединке

В Примейре болбоя признали лучшим игроком встречи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче чемпионата Португалии между "Порту" и "Брагой" (2:1) болбой помог хозяевам поля победить соперников. Во втором тайме болбой на фланге оперативно подал мяч защитнику "Порту", который быстро возобновил игру. Передачу получил Нико Гонсалес и осуществил ассист на Пепе Акино, сделавший счет 2:1.

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Награду лучшего игрока матча получил полузащитник Гонсалес, отличившийся голевой передачей. Однако футболист решил поделиться своим успехом с болбоем, без которого, вероятно, не было бы второго гола "Порту".

Отметим, что "драконы" занимают 2-е место, отставая от "Спортинга" на три очка.

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Источник:
FC Porto
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.10.2024 в 08:13
Респект ! А в нашій "прімері" майже у всих матчах можна левом матчу визнавати фотокореспондентів . Вони на фоні тягомотних матчів , роблять шикарні фото боротьби .
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.10.2024 в 08:13
Респект ! А в нашій "прімері" майже у всих матчах можна левом матчу визнавати фотокореспондентів . Вони на фоні тягомотних матчів , роблять шикарні фото боротьби .
Ответить
0
0

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